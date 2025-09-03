Ella es Linet Puente, la crítica de La Granja VIP que llegó de Ventaneando

Linet Puente es toda una autoridad en el mundo del entretenimiento: la ves en Ventaneando, la viste cubriendo los Premios Oscar y ahora la verás como crítica de La Granja VIP , el reality show más divertido de TV Azteca: ¡conoce un poco más de ella y su reconocida trayectoria en la televisión!

¿Quién es Linet Puente y por qué fue elegida para La Granja VIP?

Linet Puente, cuyo nombre completo es Linet Puente Castro, es una reconocida conductora de televisión y periodista egresada de la Universidad Intercontinental que se volvió popular por su trabajo en el programa Ventaneando al lado de Pati Chapoy, pero también por sus increíbles coberturas de los Premios Oscar.

Scarlett Johansson, Jennifer Aniston e incluso Johnny Depp forman parte de algunas de las celebridades entrevistadas por Linet Puente, quien además de su impecable carrera en la televisión también tiene muchísima presencia en redes sociales, por lo que el chismecito y lo viral en La Granja VIP están asegurados con ella.

Con 525 mil seguidores en Instagram y 9 mil 614 fans en TikTok, Linet Puente es una de las figuras más respetadas en TV Azteca; algunos de los programas de la televisora del Ajusco donde dejó su huella son Hechos AM, Ventaneando, La historia detrás del mito y el icónico programa musical HIT M3.

En la actualidad, Linet Puente combina su trabajo en la televisión con la labor más importante de su vida: la de ser mamá del pequeño Noah. ¡Sin duda alguna, su amplia experiencia en el periodismo será muy valiosa en La Granja VIP , sobre todo porque ella será una de las críticas!

¿Quiénes han sido confirmados hasta el momento para La Granja VIP?

Todavía faltan muchísimas sorpresas alrededor de La Granja VIP; sin embargo, poco a poco se van revelando nuevos talentos a través de la señal de Azteca y hasta ahora la lista ¡completita! de confirmados es la siguiente (¡ojo que aún no conocemos a los granjeros!):