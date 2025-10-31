¿Quién ganó La Salvación en La Granja VIP y dejó de estar nominado, este 30 de octubre?

Como cada jueves, la dinámica de La Granja VIP dio un giro de 180° al conocer quién ganó La Salvación. Sergio Mayer Mori fue quien se impuso en la competencia y ahora quedó a salvo de la eliminación por una semana más.

Justo ahora tenemos un nominado menos y mañana otro de los nombres cambiará. ¿Será que se respetarán las alianzas o cada quién ya está por su cuenta?

Sergio Mayer Mori gana La Salvación en La Granja VIP

La competencia de esta semana fue una prueba de velocidad, equilibrio y puntería; los granjeros tenían que cruzar un pequeño circuito con obstáculos como pasar por una barra de equilibrio, ensartar aros a distancia y hacer tiro al blanco. Sergio Mori fue el primero en lograr todos los objetivos, seguido de cerca por Lis Vega y Eleazar Gómez, aunque este último cometió varias faltas que fueron penalizadas durante el juego; Manola Díez enfrentó varias complicaciones durante el reto.

Después de ganar La Salvación, Sergio quedó automáticamente fuera de la lista de nominados de La Granja VIP. Además, ganó otro beneficio que podría cambiar todo lo que pasará esta semana: La Traición. Mediante esta dinámica, tiene la oportunidad de librar a un nominado más de la lista, pero también debe nominar directamente a otro granjero para cubrir ese lugar.

Quiénes están nominados en La Granja VIP

En la noche de este jueves, tenemos 3 nominados: Lis Vega, Manola Díez y Eleazar Gómez. Sin embargo, esto cambiará con La Traición. Mañana sabremos quién queda a salvo y qué granjera o granjero entra a la lista de nominados.

Ya puedes votar por tu granjera o granjero favorito

Recuerda que ya están abiertas las votaciones para salvar a cualquiera de los nominados. Puedes votar en el sitio web oficial de La Granja VIP y en la app TV Azteca En Vivo. Tienes 10 votos diario para otorgar a un solo granjero o repartir; si contestas una encuesta, puedes obtener 10 votos extra.

