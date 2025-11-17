Sergio Mori tuvo miedo de que no regresara Teo. “Me hubieran excluido”
Sergio Mayer Mori cree que lo hubieran considerado un “psicópata” si César Doroteo no hubiera regresado para hablar de lo que vio en La Tentación.
Sergio Mayer Mori, Kim Shantal, Fabiola Campomanes y El Patrón hablaron sobre el contenido que se mostró en La Tentación de los nominados este 16 de noviembre. Sergio piensa que lo hubieran considerado un “psicópata” si no hubiera regresado César Doroteo para confirmar su versión de un video que le mostraron, el cual involucraba a Sergio y Alfredo Adame.
La Granja VIP
Sergio Mayer Mori
Alfredo Adame
Galerías y Notas Azteca UNO