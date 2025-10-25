“Si me llego a quedar, voy a decirles sus verdades a todos": Eleazar amenaza con más conflictos en La Granja VIP

Si bien todo parece indicar que Eleazar Gómez ya no tiene una certeza absoluta en cuanto a su permanencia en La Granja VIP, de lo que sí está seguro es de la ruta que seguirá en torno a la dinámica con algunos de sus compañeros.

Eleazar buscará más conflictos en La Granja VIP

Después de la decoración de calabazas de Halloween con el querido Tío Pepe en el área de las hortalizas, algunos granjeros se tomaron un breve momento para relajarse en la granja y uno de ellos fue Eleazar Gómez, el cual aprovechó el fuerte Sol para conseguir un bronceado.

El nominado intercambió unas palabras con Sandra Itzel y si bien no ha desaparecido la tensión entre ellos por completo, la convivencia arrojó una declaración interesante por parte del actor.

“Temo que si me llego a quedar, voy a empezar a decirles sus verdades a todo el mundo aquí", declaró Eleazar en cuanto a sus planes si es que el público permite que se quede otra semana más en el reality show.

El nominado dijo que se irá en contra de aquellos que tienen un personaje y anticipó que muchos de sus compañeros comenzarán a traicionarse entre ellos a partir del siguiente lunes.

Tras lamentar que tanto él como Iztel están nominados, la cantante le recriminó que de no haber votado por ella, “no se hubiera echado a la gente encima”, a lo que el actor afirmó que el resultado no habría sido diferente.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana es la gran gala en la que conoceremos al segundo eliminado de La Granja VIP y dará inicio a las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Sandra Itzel, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.

