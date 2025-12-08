El “Team Cacaraqueo” celebra que Alfredo Adame sea El Capataz y no Eleazar Gómez. “Dios no le da alas a los alacranes”
César Doroteo contó a Kim Shantal, La Bea y El Patrón que Eleazar Gómez estaba frustrado por no ganar el puesto de El Capataz.
Aunque han tenido fuertes enfrentamientos a lo largo de la competencia, Kim Shantal aseguró al resto del “Team Cacaraqueo” que le daba gusto ver a Alfredo Adame como El Capataz. “El otro se iba a enfermar de poder”, dijo.
La Granja VIP
Alfredo Adame
Galerías y Notas Azteca UNO