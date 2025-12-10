ÚLTIMA HORA: Ya tenemos al TERCER NOMINADO de la semana 9 en La Granja VIP. Esto pasó en El Duelo del martes

Con una lista de granjeros que solo abarca 7 personas y la semifinal de La Granja VIP pisándoles los talones, cada vez hay más riesgo de entrar a la lista de nominados. La última persona en entrar fue Eleazar Gómez, luego de ser derrotado en El Duelo por Kim Shantal.

Eleazar Gómez es derrotado por Kim Shantal y se convierte en el tercer nominado de la semana 9 en La Granja VIP

El público decidió: Kim Shantal y Eleazar Gómez fueron elegidos para enfrentarse en El Duelo de este martes 9 de diciembre. Ambos participaron en una dinámica que se basó en el azar y la suerte, además de la paciencia. Tras cerca de 5 minutos compitiendo, Kim fue quien se impuso.

De esta manera, Eleazar Gómez queda en riesgo de eliminación para la semifinal de La Granja VIP. Sin embargo, durante el Programa En Vivo se debatió la posibilidad de que Eleazar deseara quedar nominado en El Duelo para poder participar en La Salvación del jueves; de esta manera, quedaría exento de cualquier estrategia para nominarlo hasta el viernes de La Traición (lo cual técnicamente le daría menos tiempo para reunir votos del público).

Sin embargo, en La Granja VIP todo puede cambiar y aún no se confirma cuáles serán las dinámicas de los próximos días. Por mucho que los granjeros se pongan a planear y hagan estrategias, de un momento a otro pueden quedar en mayor riesgo.

Quiénes son los nominados previo a la semifinal de La Granja VIP

El domingo se determinó el primer nominado de la semana 9: El Patrón . Esta nominación no estaba contemplada, sino fue una sanción para Alberto del Río por ejercer contacto físico con Eleazar Gómez durante el fuerte enfrentamiento que tuvieron el domingo 7 de diciembre.

En El Duelo del lunes 8 de diciembre, quedó nominado Sergio Mayer Mori tras una competencia con Eleazar que se puso cardíaca. Ellos dos también fueron elegidos por el público.

La única persona que NO puede quedar nominada en los próximos días es Alfredo Adame, pues el domingo él ganó el puesto de El Capataz. Oficialmente, fue el último granjero que se ganó ese rol e inmunidad.