ÚLTIMA HORA: Esta es la SANCIÓN para El Patrón por la PELEA que tuvo con Eleazar Gómez

Este domingo 7 de diciembre ocurrió una fuerte pelea entre El Patrón y Eleazar Gómez dentro de La Granja VIP, la cual estuvo muy cerca de llegar a las agresiones físicas. Se analizó el material en video y, debido a que sí existió un contacto por parte de Alberto del Río, se determinó que la sanción para el luchador consiste en que él se convierte en el primer nominado de la semana 9.

El Patrón quedó nominado por su pelea con Eleazar Gómez

Durante La Gala de Eliminación de este domingo, Adal Ramones dio a conocer ante todos los granjeros que habría una sanción para El Patrón por el enfrentamiento que tuvo con Eleazar. El conductor indicó que se revisó cada segundo de pietaje de la pelea y se encontró que existió un contacto físico por parte del luchador hacia el actor. "Estuvo cerca de provocar un enfrentamiento aun más fuerte", dijo.

De acuerdo con el reglamento oficial del reality show, se determinó que habría una sanción. La decisión consistió en que desde ahora Alberto del Río está nominado para la semana 9 de La Granja VIP, de manera que el próximo domingo podría ser eliminado.