Ivonne Montero es el Granjero que pasa directamente al Juego de Salvación en La Granja VIP durante la dinámica de “El Pozo”

El jueves de Salvación los Granjeros nominados se enfrentan a una dinámica de “echar tierra” en la que sus compañeros intentan bloquear su posibilidad de ganar el poder de la Traición y dejar la Tabla. Aunque todos conocen bien la dinámica en esta ocasión hubo un cambio e Ivonne Montero ganó durante la dinámica de El Pozo.
Esta vez la suerte eligió y la Bebeshita, Julio Camejo, Ivonne Montero y Natalia Alcocer participaron en el pozo de los deseos y solo uno pudo obtener el paso directo al juego de Salvación.
El pozo mostraba cuatro cuerdas cada una con un sobre y una herradura que indicaba quién era el ganador. La suerte favoreció a Ivonne Montero que no podrá recibir tierra este jueves.
Estos fueron los deseos que los Granjeros nonimados hicieron ante el Pozo
La primera dinámicade esta noche fue seleccionar el orden en el que pasarían a elegir su cuerda en el Pozo de los deseos. Julio Camejo fue el primero, después Ivonne Montero, luego la Bebeshita y finalmente Natalia Alcocer.
Adal Ramones les recordó que, desde el lunes, comenzó la semana de la suerte y el azar y los invitó a pedir un deseo:
- Julio Camejo dijo que deseaba salvarse porque está luchando por algo que no es personal y “quien va por algo más que sus propios intereses se vuelve invencible”.
- Ivonne Montero dijo que su deseo era salvarse porque quiere llevar a su hija a visitar los países que ella desee y que conozca la nieve, “para brindarle a mi hija el camino necesario para ser una niña feliz, plena y bendecida”.
- Bebeshita dijo que si esta noche la suerte le permitía luchar por su salvación llegaría hasta el final para demostrar que es más que redes sociales, “soy más de lo que la gente piensa de mí, soy una buena persona”.
- Natalia Alcocer dijo que su deseo era seguir porque ha luchado muchos años y ha tenido que fragmentarse en diferentes versiones, “pero me merezco toda la suerte, la abundancia, la felicidad y el amor”.