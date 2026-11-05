Ivonne Montero es el Granjero que pasa directamente al Juego de Salvación en La Granja VIP durante la dinámica de “El Pozo”

El jueves de Salvación los Granjeros nominados se enfrentan a una dinámica de “echar tierra” en la que sus compañeros intentan bloquear su posibilidad de ganar el poder de la Traición y dejar la Tabla. Aunque todos conocen bien la dinámica en esta ocasión hubo un cambio e Ivonne Montero ganó durante la dinámica de El Pozo.

Esta vez la suerte eligió y la Bebeshita, Julio Camejo, Ivonne Montero y Natalia Alcocer participaron en el pozo de los deseos y solo uno pudo obtener el paso directo al juego de Salvación.

El pozo mostraba cuatro cuerdas cada una con un sobre y una herradura que indicaba quién era el ganador. La suerte favoreció a Ivonne Montero que no podrá recibir tierra este jueves.

Ivonne Montero ganó el Pozo de los deseos

Estos fueron los deseos que los Granjeros nonimados hicieron ante el Pozo

La primera dinámicade esta noche fue seleccionar el orden en el que pasarían a elegir su cuerda en el Pozo de los deseos. Julio Camejo fue el primero, después Ivonne Montero, luego la Bebeshita y finalmente Natalia Alcocer.

Adal Ramones les recordó que, desde el lunes, comenzó la semana de la suerte y el azar y los invitó a pedir un deseo: