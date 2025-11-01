ÚLTIMA HORA: ¿Qué pasó en La Traición de La Granja VIP? Mira quién se libró de la nominación y cuál fue la FUERTE DECISIÓN que tomó Sergio Mayer Mori

No hay día que pase en La Granja VIP sin sorpresas ni cambios en la dinámica entre los granjeros. Cada viernes ocurre La Traición, dinámica en que un granjero puede sacar a alguien de la lista de nominados pero también debe condenar a otra persona. En este 31 de octubre, tras un cambio adicional en la dinámica, Sergio Mayer Mori salvó a Manola Díez, pero también tomó una fuerte decisión que alteró completamente la lista.

A continuación te explicamos qué pasó en La Traición y cómo quedó la lista de nominados.

Sergio Mayer Mori libra de la nominación a Manola Díez, pero se niega a nominar a un peón

Quien esta semana tenía la oportunidad de elegir en La Traición era Sergio Mayer Mori. Él originalmente quedó nominado el martes tras perder El Duelo contra Jawy, pero el jueves ganó La Salvación y quedó fuera de la lista.

Sergio salvó a Manola Díez y hasta aquí todo marchaba con normalidad. Sin embargo, a diferencia de semanas anteriores, esta vez Sergio solo podía elegir entre los peones para traicionar a alguien; esta medida se tomó como sanción porque los peones rompieron diversas reglas durante la semana.

Como Eleazar Gómez ya estaba nominado y Sergio también era peón, este último solo podía elegir entre Kike Mayagoitia y Omahi.

Sergio no quiso acatar las reglas, por lo que tanto Kike Mayagoitia como Omahi quedaron nominados.

Quiénes quedan nominados en la tercera semana de La Granja VIP

Con los cambios que trajo La Traición, así queda la lista de nominados:

-Lis Vega. Ella fue nominada directamente desde el lunes, por El Legado de Sandra Itzel (segunda eliminada).

-Eleazar Gómez. Fue nominado en La Asamblea, obteniendo mayoría de votos (solo después de Manola.

-Kike Mayagoitia.

-Omahi.

