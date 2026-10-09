ÚLTIMO MINUTO: Ivonne Montero es la ganadora de “El Más Gallito” en la quinta semana de La Granja VIP; ¿cuál es su beneficio?

En la Quinta Semana de La Granja VIP, la Granjera Ivonne Montero fue sorprendida al conocer que ella fue la ganadora de "El Más Gallito", reconocimiento que se obtiene gracias a los votos del público, el cual le generara un beneficio importante será dado a conocer el domingo de Eliminación.

Dicho beneficio será importante para la Granjera, en especial al considerar que se encuentra en la Tabla de Nominados, estando en total riesgo de ser eliminada del reality junto a otros Granjeros.

¿Quiénes han ganado "El Más Gallito?

"El Más Gallito" de La Granja VIP es un poder que muchos de los Granjeros tienen, ya que siempre va acompañado de un gran beneficio, desde visitas inesperadas hasta ayuda en alguna dinámica, situaciones que pueden cambiar el rumbo del reality. Hasta el momento, estos son los ganadores.



Niurka Marcos tuvo la oportunidad de recibir a su pareja Bruno, además de tener la posibilidad de pelear por el puesto de Capataz

Rafael Mercadante quien pudo reencontrarse con su mamá, quien se encargó de darle consejos y de dejarle frases de cariño.

Manelyk pudo salir a buscar las herraduras con ayuda de Kristal Silva y Adal Ramones al proporcionarle pistas para poder dar con alguna de ellas.

Por ahora no se tiene conocimiento de cuál es el beneficio de Ivonne Montero al ser seleccionada por el público, por lo que hay que esperar al domingo de Eliminación de la quinta semana, para descubrir que poder tendrá.

¿Ivonne Montero contra Mónica Escobedo en La Asamblea?

Recordemos que las votaciones por "El Más Gallito" empiezan desde el miércoles de Asamblea de la quinta semana, en el que los Granjeros nominan a alguno de ellos para posicionarlo en la Tabla de Nominación. Así que el público tiene la oportunidad de votar por aquellos que dieron mejores argumentos.

Ayer, 7 de octubre, Ivonne Montero se encargo de nominar a Mónica Escobedo en La Granja VIP, dejando fuertes declaraciones al respecto, detallando que la Granjera se ha encargado de obtener el repudio de sus aliados, quienes en algún momento habrían luchado por ella. Además de recordarle que en repetidas ocasiones ha sido grosera con ella y contra otros, haciendo que la situación se tensara y llegara a los gritos.