¿Quién eligió a quién en la Manzana Podrida de La Granja VIP en el 24/7?: “Es la que está contaminando esta Granja”
Los granjeros señalaron a un compañero durante la Manzana Podrida y explicaron frente al resto qué actitudes cuestionaban de la convivencia
La dinámica de la Manzana Podrida puso a los granjeros frente a una consigna concreta: escoger a uno de sus compañeros y explicar qué comportamiento consideraban que estaba afectando la convivencia en La Granja VIP. Las decisiones fueron muy distintas y algunos participantes incluso recibieron más de una fruta.
¿A quién eligió cada granjero en la Manzana Podrida de La Granja VIP?
- Rafael Mercadante fue por Julio Camejo. Rafa explicó que los momentos en los que Julio y Bicolor se ponen a cantar pueden llegar a molestar a algunos granjeros. Y ahí Julio defendió la alegría que busca mantener dentro de La Granja, al considerar que es parte de lo que pueden ofrecer al público.
- Kevyn Contreras “Bicolor” puso la mirada en Rafael Mercadante. Aclaró que se lleva bien con él, aunque aprovechó la dinámica para pedirle un poco más de tacto con ciertos comentarios y bromas. Rafa recibió la observación y reconoció la importancia de saber cuándo decir las cosas.
- Ivonne Montero eligió a Manelyk González. La actriz contó que percibía una especie de “barrera” que no le permitía mantener conversaciones más largas con Mane. Su planteamiento estuvo enfocado precisamente en esa distancia que ella decía sentir.
- Natalia Alcocer no dudó y llamó a Bicolor: “Tu actitud ya me pudrió”. Después de esa frase, le explicó que, así como él contagia su forma de ser, también podía permitirse momentos de mayor tranquilidad.
- Fernando Lozada llamó a Julio Camejo. Lo hizo después de escucharlo contemplar la posibilidad de romper las reglas porque otros ya lo habían hecho. “Tú sabes qué es lo correcto”, le recordó. Julio aclaró que había estado bromeando con esa posibilidad.
- Mónica Escobedo prefirió darle su manzana a Manelyk González. Explicó que Mane podía llegar a intimidarla y habló de la cercanía que mantiene con determinadas personas. Por eso, la invitó a abrirse más con otros granjeros.
- Kunno eligió a Pimpinela Escarlata y aprovechó su turno para cuestionar varias actitudes que había observado. Entre sus señalamientos aprovechó para llamarlo “doble cara”.
- Niurka Marcos rompió con lo que venían haciendo sus compañeros y se quedó con su propia manzana. “Yo me regalo mi manzana podrida”, declaró. En lugar de señalar a alguien más, prefirió hablar de aquello que ella misma reconocía en su persona.
- Mario “Mono” Osuna llamó a Bicolor. El futbolista reconoció varias de sus cualidades, pero consideró que podía equilibrar sus ocurrencias con mensajes positivos y no concentrarse únicamente en romper las reglas.
- Pascal Nadaud también escogió a Bicolor. Desde su perspectiva, el humor podía servirle como un “mecanismo de defensa”. Y ahí su mensaje fue más personal: lo invitó a trabajar en sí mismo y le recordó que no estaba solo.
- Azalia Ojeda se decidió por Julio Camejo. Aseguró que había hablado mal de ella con otros granjeros y fue clara con lo que esperaba de él en adelante: “Solo te pido, te exijo que me respetes”.
- Julio Camejo devolvió la elección y llamó a Azalia Ojeda. El actor sostuvo que ella había hecho comentarios relacionados con su familia y utilizó ese argumento para justificar su manzana. Azalia, por su parte, rechazó parte de esos señalamientos.
- Pablo Montero sumó otra manzana para Bicolor. Le habló sobre el momento que atravesaba y le pidió mantenerse fuerte, además de evitar repetir acciones que anteriormente habían sido cuestionadas.
- Daniela Alexis “La Bebeshita” también escogió a Bicolor, pero su explicación estuvo centrada en el vínculo entre ambos. Contó que cuando se enamora suele entregarse, preocuparse por la otra persona y estar pendiente de ella. Sin embargo, sentía que esa entrega no era correspondida de la misma manera: “No recibo nada de lo que doy”.
- Manelyk González cerró su turno con Pimpinela Escarlata. “Me sé tu juego”, le advirtió antes de enumerar las conductas que cuestionaba. Mane aseguró que, desde su perspectiva, Pimpi fingía no entender algunas situaciones y señaló que dentro de su estrategia estaba “mentir, exagerar y cambiar las cosas”.