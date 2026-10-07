¿Quién eligió a quién en la Manzana Podrida de La Granja VIP en el 24/7?: “Es la que está contaminando esta Granja”

La dinámica de la Manzana Podrida puso a los granjeros frente a una consigna concreta: escoger a uno de sus compañeros y explicar qué comportamiento consideraban que estaba afectando la convivencia en La Granja VIP. Las decisiones fueron muy distintas y algunos participantes incluso recibieron más de una fruta.

¿A quién eligió cada granjero en la Manzana Podrida de La Granja VIP?