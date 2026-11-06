¡ÚLTIMO MINUTO! Kevyn “Bicolor” Contreras es traicionado por Bebeshita en La Granja VIP; es enviado a la Tabla de Nominados

Tras vivir un Juego de Salvación que provocó diversas reacciones y sorpresas, las estrategias y las traiciones continúan dentro de La Granja VIP y en esta semana 9, los Granjeros tuvieron que enfrentar una de las dinámicas más importantes, conocer que Kevyn “Bicolor” Contreras se convirtió en el traicionado por Bebeshita y se suma a la Placa de Nominados.

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Después de conseguir la victoria en el Juego de Salvación, Daniela Alexis obtuvo el beneficio de salir de la Tabla de los Nominados y tomar la responsabilidad de modificar la lista de los Granjeros que están en riesgo de salir en la Gala de Eliminación del domingo.

¿Por qué La Bebeshita traicionó a un GRANJERO durante la semana 9 de La Granja VIP?

La influencer consiguió la Salvación este jueves luego de enfrentarse contra Ivonne Montero y Julio Camejo en el Juego de la Salvación. Con este resultado, dejó de estar en riesgo de eliminación y obtuvo el poder para realizar un movimiento estratégico durante el Viernes de Traición.

La decisión de La Bebeshita finalmente fue colocarle el collar de nominado a Kevyn “Bicolor” Contreras. Con esta decisión podrían llegar nuevos conflictos, especialmente porque cada participante tiene sus propias alianzas y estrategias para llegar a la final de La Granja VIP.

¿Quiénes son los nominados de la semana 9 de La Granja VIP?

Los nominados de esta semana 9 de La Granja VIP son Mario “Mono” Osuna, Natalia Alcocer, Julio Camejo e Ivonne Montero. La Bebeshita, también había quedado en la placa tras recibir el Legado de Pablo Montero; sin embargo, consiguió ganar el Juego de la Salvación y salir del riesgo de eliminación.

¿Dónde ver La Granja VIP EN VIVO y GRATIS?

Los seguidores podrán seguir todo lo que ocurre en La Granja VIP a través de la señal de Azteca Uno o entrando en este enlace del sitio web. Recuerda que la transmisión es EN VIVO Y GRATIS. Asimismo, puedes seguirla mediante la App TV Azteca EN VIVO, la cual se consigue gratis y se puede ver en celulares, tablets y televisiones inteligentes.