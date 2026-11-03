¿Ivonne Montero y Pablo Montero son familia? La información que todo fan de La Granja VIP 2026 quiere saber

Ivonne Montero y Pablo Montero comparten algo más que las tareas y los desafíos de La Granja VIP: ambos son conocidos por un apellido que puede generar dudas entre los seguidores del reality. Sin embargo, no existe un parentesco familiar conocido entre la actriz y el cantante.

Los dos construyeron sus respectivas carreras con nombres artísticos y se conocían desde antes de ingresar al programa de TV Azteca. Aunque su convivencia puede despertar curiosidad entre los aficionados, las fuentes consultadas coinciden en que no son hermanos ni tienen un vínculo familiar documentado.

¿Cuáles son los nombres reales de Ivonne Montero y Pablo Montero?

El nombre de nacimiento de Pablo Montero es Óscar Daniel Hernández Rodríguez. El cantante es originario de Torreón, Coahuila, y adoptó su identidad artística al comenzar su trayectoria musical, antes de consolidarse también como actor de telenovelas.

Pablo Montero recibe llamado de ATENCIÓN por no comprar alimento para Tlacoyo con una FUERTE MULTA en La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

Por su parte, Ivonne Montero se llama Ivonne García Macedo y nació en la Ciudad de México. La actriz ha desarrollado una carrera en televisión, cine y teatro, con producciones como Secretos del alma y La loba, esta última responsable del apodo con el que también la conocen sus seguidores.

La coincidencia entre sus nombres profesionales no significa que pertenezcan a la misma familia. De hecho, la pregunta sobre un posible parentesco ya aparecía en publicaciones de espectáculos desde 2023, antes de su participación en La Granja VIP.

¿Por qué Ivonne Montero y Pablo Montero utilizan el mismo apellido?

En el caso de Pablo, TV Azteca recopiló la historia de cómo surgió su nombre artístico. Blanca Martínez, conocida como “La Chicuela”, y Maricarmen Grimaldi participaron en el proceso de encontrar una identidad que acompañara su carrera musical.

Ivonne Montero piensa que Fernando Lozada tiene una imagen equivocada sobre ella|ESPECIAL

Según ese relato, el propio cantante propuso el apellido Montero y después probaron distintos nombres hasta elegir Pablo. Desde entonces, esa combinación se convirtió en la identidad con la que el público reconoce su trabajo.

La historia de Ivonne tiene un detalle familiar que conviene conocer. En una entrevista publicada por TVNotas en mayo de 2022, la actriz identificó a su padre como Antonio Alejandro García Montero y a su madre como Rafaela Macedo.

Por lo tanto, Montero sí aparece entre sus antecedentes familiares. No obstante, esa entrevista no explica expresamente si tomó de ahí su nombre artístico y tampoco establece algún parentesco con Pablo.