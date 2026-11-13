Después de tensión en el Viernes de Traición, Julio Camejo se encarga de salvar a Kevyn “Bicolor” Contreras de la Tabla de Nominados, permitiendo que siga adelante en La Granja VIP, movimiento que podría favorecer a Los Disfuncionales en la semana 10 del reality.

¿Qué pasó ayer con Niurka Marcos?

Ayer, en el Jueves de Salvación, Julio Camejo, Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras, Rafael Mercadante y Niurka Marcos formaban parte de la Tabla de Nominados, antes de pasar a la dinámica de “Echar Tierra” tuvieron una dinámica en la que escogían una carta que los podía llevar directamente al juego, además de aprovechar el momento para dedicar un mensaje.

Justo cuando fue el turno de Niurka, empezó a llorar frente a todos, asegurando que en la semana 10 extrañaba a su familia, además de tener cierta preocupación por Bruno debido a un sueño. Sin embargo, cuando fueron las nominaciones, la Granjera no se dejó y sorprendió a todos con fuertes réplicas en La Granja VIP.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Por ahora, para los Granjeros que formen parte de la Tabla de Nominados en la semana 10 después del Viernes de Traición, los votos serán fundamentales para obtener su permanencia en La Granja VIP. Puedes dejar tus votos en las siguientes opciones:

Entra AQUÍ o dirígete a la pestaña del reality en el portal de Azteca UNO para después dar clic en la opción de “Vota”.

o dirígete a la pestaña del reality en el portal de Azteca UNO para después dar clic en la opción de “Vota”. Si ya cuentas con tu app de “TV Azteca en Vivo”, entra a la opción de “¡Vota por tu Granjero Favorito!" para que escojas a tus preferidos.

A tu disposición tendrás un total de 10 votos, puedes usarlos de diversas formas, ya sea que todos los uses en un solo Granjero o Granjera, o también es posible dividirlos entre varios, al tener tu decisión final da clic en “Enviar Votos”. Si quieres más votos, puedes iniciar sesión para desbloquear más oportunidades.