VOTA YA: Se abren votaciones para elegir el nombre del perrito de La Granja VIP: ¿Cómo votar por tu favorito?

El domingo 4 de octubre durante La Gala de La Granja VIP, se anuncio la llegada del Granjero 21, los Granjeros del reality estaban muy ansiosos por descubrir de quién se trataba. El nuevo integrante fue presentado por Eleazar Gómez, era un perrito que rápidamente se ganó el amor de todos los presentes.

Hasta ahora, el pequeño can no tiene un nombre, ahora es tu oportunidad de ayudar a la elección, ya que se abren las votaciones para escoger a tu favorito; por eso te detallaremos cómo hacerlo para que hagas valer tu opinión.

¿Qué nombres hay disponibles para el perrito de La Granja VIP?

En la primer Gala del pequeño caniche, los Granjeros dieron a conocer varias opciones de nombres, pero ante la indecisión al respecto, estas son las alternativas disponibles para que escojas tus favoritos:



Granjo

Tlacoyo

Ruffo

Tres alternativas para que los usuarios puedan escoger entre sus favoritos. Se da a conocer que alguno de los Granjeros podrían tener la posibilidad de adoptar al tierno canino.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Por esta razón, es importante que te mantengas atento a La Gala en La Granja VIP, ya que a lo largo de la semana, se anuncian los días en los que se abren las votaciones, permitiendo que los usuarios puedan aprovechar sus votos para escoger a los Granjeros. Para que ayudes en la elección del nombre del perrito, tienes las siguientes dos opciones:



Desde la app: Entra a la aplicación de "TV Azteca en Vivo", en la pantalla principal entra al apartado de "Vota por tu Granjero favorito", en automático te llevara a la sección para hacer tu elección.

En la página web de Azteca UNO: Al entrar a la página, da clic en la pestaña de " La Granja VIP

A tu disposición contaras con un total de 10 puntos, puedes usarlos todos en una sola opción o dividirlos entre otras alternativas, toda la dinámica puedes aplicarlo en las siguientes votaciones que se hagan.

