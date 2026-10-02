La Granja VIP: ¿los Granjeros pueden recibir CASTIGOS por dormir la siesta?

Las jornadas dentro de La Granja VIP comienzan temprano y requieren del esfuerzo de sus participantes. Alimentar a los animales, limpiar los establos y preparar los alimentos son algunas de las actividades que deben cumplir. Entre tantas obligaciones, los momentos de descanso también generan dudas entre los televidentes.

Ver a los Granjeros dormir durante el día puede llevar a preguntarse si están rompiendo alguna regla. Sin embargo, para responder es necesario conocer las indicaciones que recibieron, las tareas pendientes y hasta el espacio donde decidieron acostarse.

¿Está prohibido dormir la siesta en La Granja VIP?

No está prohibido dormir la siesta dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, siempre y cuando los Granjeros no tengan tareas asignadas por realizar. Además, existen antecedentes de descansos autorizados dentro del reality.

En la primera edición, Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, permitió que sus compañeros durmieran después de completar sus labores desde temprano. El episodio fue documentado el 2 de diciembre de 2025 y muestra que una siesta podía formar parte del tiempo de descanso concedido por el Capataz.

¿Qué pasa si un Granjero duerme más de lo autorizado?

Uno de los antecedentes más claros ocurrió con Sergio Mayer Mori durante la primera temporada. Mientras sus compañeros se levantaron para continuar trabajando, el músico permaneció dormido y se reincorporó después.

“El Patrón” aceptó sus disculpas y decidió darle una oportunidad. Sin embargo, le advirtió que no volvería a permitir una situación similar. En ese episodio hubo un llamado de atención, pero no se documentó un castigo aplicado por la siesta.

¿Los peones pueden recibir castigos relacionados con el descanso?

En la segunda temporada, el Tío Pepe advirtió que los peones enfrentarían consecuencias por incumplir sus tareas o desobedecer instrucciones. También deben levantarse antes que los demás y tienen restricciones para acceder a los dormitorios.

El lugar elegido para descansar puede ser determinante. En octubre de 2025, Jawy Méndez fue sancionado después de acostarse en una cama del dormitorio principal siendo peón. Su castigo consistió en pasar la noche cuidando una fogata. La falta fue utilizar un espacio prohibido para su rol.

Así, los antecedentes muestran que el descanso tiene condiciones. Para 2026, las reglas publicadas permiten prever consecuencias si dormir implica desobedecer indicaciones o dejar tareas sin cumplir, aunque no establecen un castigo específico por tomar una siesta.