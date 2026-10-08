ÚLTIMA HORA: Ya puedes VOTAR para “El Más Gallito” de La Asamblea en La Granja VIP; cómo votar paso a paso hoy 7 de octubre

La convivencia dentro de La Granja VIP Segunda Temporada sube de intensidad este miércoles durante la noche de La Asamblea, ya que cada granjero dejará caer las caretas para decir lo que piensa de uno de sus compañeros y el decirle cara a cara porque no quiere que continúe con ellos. Recordemos que La Asamblea es clave para definir parte del rumbo de la competencia rumbo a la Gala de Eliminación del próximo domingo.

Ante el posicionamiento que cree cada Granjero una vez más el público tendrá en sus manos el poder de elegir a “El Más Gallito”, reconocimiento que premia al Granjero que tenga el mejor desempeño y argumentos más fuertes y relevantes durante los enfrentamientos de la Asamblea.

¿Cómo se elige a “El Más Gallito”?

Durante la Asamblea, los granjeros tendrán que defender sus decisiones y responder a los señalamientos de sus compañeros. A partir de estos enfrentamientos, el público escucha el desempeño que hizo o si realmente sus palabras se ajustan a lo que ha visto durante la semana, así como la convivencia que ha mostrado cada uno de los Granjeros que están en el cara a a cara, a partir de ahí podrá votar por quien considere que mostró mayor firmeza y razón.

Cabe destacar que elegir a “El Más Gallito” no significa quedar en riesgo de eliminación, sino obtener la posibilidad de recibir un beneficio dentro de la competencia que le ayuda personalmente para tener una mejor estrategia o cambiar la competencia.

¿Cómo votar por “El Más Gallito” de la cuarta Asamblea?

Si ya tienes a tu granjero favorito después de ver su actuación frente a su compañero que eligió puedes participar a través de la votación y se lleve el título como "El Más Gallito de la noche". Tu votación puedes realizarla a través del sitio oficial de La Granja VIP, DANDO CLIK AQUÍ o mediante la aplicación de TV Azteca En Vivo la cual puedes descargar en cualquier celular o tablet.

Una vez que ingreses al portal donde se verá la lista completa de los Granjeros puedes otorgar ahí tu voto y de esa manera orillarlo a la gran victoria de la noche.