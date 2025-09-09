¿Alfredo Adame aguantará en La Granja VIP sin decir groserías? ¡No creerás lo que nos reveló!

Desde que Alfredo Adame fue confirmado como la primera celebridad que aceptó el reto de La Granja VIP , los fans se preguntaron si el actor y conductor mexicano dirá sus populares groserías o no en las transmisiones 24/7 del reality show: ¿el “Golden boy” podrá aguantarse las ganas?

¿Alfredo Adame dirá groserías en La Granja VIP?

“Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?”: con esta explosiva pero irreverente frase, Alfredo Adame dejó claro que él no se detendrá ante nada ya que su meta es ganar el primer lugar y no sólo verse envuelto en polémicas, de hecho el conductor reiteró que, contrario a lo que mucha gente piensa, para él resulta fácil ser una persona formal y educada.

El “Golden boy” es consciente de que tiene una reputación de malhablado; sin embargo, cuando en TV Azteca le preguntamos si una semana sin decir groserías en La Granja VIP le resultaría fácil o imposible, nos respondió que ¡aunque no lo creas! él es una persona culta al hablar y, por lo tanto, si no lo provocan no escucharemos “mentadas”.

“Hay que ver que somos dos ‘Alfredos Adames': uno que es... polémico, controversial, y el otro (es) un hombre educado, decente, con valores y con principios (…) entonces, pues una semana de ‘no mentar madres’ y no decir groserías lo puedo hacer”, explicó.

Como ves, a lo mejor nos toca ver al Alfredo Adame educado pero también existe el riesgo de que el trabajo duro del campo y las dinámicas extremas saquen a la luz su lado salvaje y polémico: ¿qué crees, el “Golden boy” acabará por decir groserías ante la presión o podrá soportar durante toda su estadía en La Granja VIP?

¿Quién podría ser nuestro segundo granjero?

Luego de que Alfredo Adame fuera confirmado como el primer granjero de esta temporada 2025, el furor llegó a su nivel más alto en redes sociales, sobre todo porque hace unas horas la cuenta oficial de Instagram de La Granja VIP publicó un anuncio que de inmediato enloqueció a los internautas.

A decir del reel disponible desde la noche de este lunes 08 de septiembre del 2025, el nombre de la segunda celebridad que se integrará a La Granja VIP será revelado muy, pero muy pronto... ¡este bombazo, claro, desató una lluvia de reacciones!

La sorpresa y el suspenso se van a mantener hasta el último momento, pero mientras esto ocurre los seguidores de La Granja VIP ya comenzaron a soltar en la caja de comentarios sus nombres favoritos como Jawy, Karina Torres, Manelyk González y hasta Carlos “Chocolate” Cruz; ¿quién será? ¡Qué nervios!