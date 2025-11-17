La Granja VIP “del Caos": Donde la cordura se pierde, estas fueron las mejores parodias del Capi Pérez
¡La parodia más divertida del año! El Capi Pérez “llega” a La Granja VIP con un elenco de personajes locos.
¿Encerrada? Capiola Cortés se despierta en una granja llena de personajes extraños y se da cuenta de que no sabe qué hace allí. Mientras tanto, el Capidal Ramones sigue pidiendo que le anoten todo. ¡La risa es contagiosa en esta parodia de La Granja VIP! Con giros inesperados y situaciones absurdas, este capiólogo es una montaña rusa de emociones y risas. ¡Prepárate para reírte a carcajadas!
