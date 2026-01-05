La Resolana | Programa del 4 de enero del 2026 | Vanessa Claudio, Iván Mendoza y Alex Quiroz llenan de magia El Taller de la Resolana

El Taller de la Resolana vivió un momento especial con la visita de Vanessa Claudio, Iván Mendoza y Alex Quiroz, quienes llegaron caracterizados como Reyes Magos para participar en una divertida dinámica de intercambio de regalos que desató carcajadas, ocurrencias y una química única entre los invitados, dejando claro que el programa sigue apostando por el humor espontáneo y los momentos que conectan directamente con el público.