La Resolana | Programa del 4 de enero del 2026 | Vanessa Claudio, Iván Mendoza y Alex Quiroz llenan de magia El Taller de la Resolana
Vanessa Claudio, Iván Mendoza y Alex Quiroz sorprendieron en El Taller de la Resolana al llegar con atuendos de Reyes Magos y protagonizar una dinámica llena de regalos, risas y momentos memorables.
El Taller de la Resolana vivió un momento especial con la visita de Vanessa Claudio, Iván Mendoza y Alex Quiroz, quienes llegaron caracterizados como Reyes Magos para participar en una divertida dinámica de intercambio de regalos que desató carcajadas, ocurrencias y una química única entre los invitados, dejando claro que el programa sigue apostando por el humor espontáneo y los momentos que conectan directamente con el público.