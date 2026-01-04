Exatlón México | Avance | Se viene un refuerzo estrella para la novena temporada: José dejará de estar solo este lunes 5 de enero

En el avance de Exatlón México se confirmó que José se mantiene momentáneamente como el único refuerzo varonil dentro de la novena temporada que queda. No obstante, su condición cambiará muy pronto, ya que este lunes 5 de enero llegará un refuerzo estrella que se sumará a la contienda y promete modificar el equilibrio entre los equipos, elevando la exigencia competitiva en una etapa clave del reality deportivo.