Exatlón México | Avance | Se viene un refuerzo estrella para la novena temporada: José dejará de estar solo este lunes 5 de enero
La competencia está a punto de dar un giro inesperado con la llegada de un refuerzo que promete elevar la intensidad en Exatlón México.
En el avance de Exatlón México se confirmó que José se mantiene momentáneamente como el único refuerzo varonil dentro de la novena temporada que queda. No obstante, su condición cambiará muy pronto, ya que este lunes 5 de enero llegará un refuerzo estrella que se sumará a la contienda y promete modificar el equilibrio entre los equipos, elevando la exigencia competitiva en una etapa clave del reality deportivo.