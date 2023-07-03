Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Cielo: Un cambio de ruta inesperado.
Cielo acaba de terminar su carrera, y antes de graduarse, va a tomar un café con su exnovio. Pero todo cambia cuando pide un taxi de aplicación para su regreso.
Cielo le miente a su mamá diciéndole que irá a casa de su amiga, sin embargo, antes de irse, va a tomar un café con su exnovio, y al tomar de regreso un taxi de aplicación, e insistir en regresarse sola, termina siendo blanco de la delincuencia, quien la toma como parte de una red de personas. Su familia y amigos harán todo para que regrese con ellos.