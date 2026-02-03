¿Quiénes han ganado MasterChef México? De campeones del reality a chefs y emprendedores culinarios

Fue en 2015 cuando MasterChef México llegó para quedarse y, a lo largo de los años, no solo ha consagrado a varios ganadores con el prestigioso título, sino que también ha transformado su vida por completo. Ahora recordaremos a los grandes ganadores y lo que ha sido de sus vidas después del programa.

¿Qué ha sido de la vida de los ganadores de MasterChef México?

Alan Rangel – Temporada 2015

El chef Alan Rangel fue el primer ganador de MasterChef México en 2015, lo que lo convirtió en uno de los primeros conciertos fusionados en alcanzar la fama internacional tras su victoria. Se sabe que, después de ganar, Alan aprovechó su visibilidad y premio para consolidar su formación profesional dentro de la gastronomía, además de participar en diversos medios, dentro de secciones de cocina. Consagrando su presencia con la apertura de su propio restaurante. Cocina de Alan Rangel, aunque más tarde tuvo que cerrar debido a la crisis económica generada por la pandemia.

Bertha – Temporada 2016

En 2016, Bertha López se llevó el título en la segunda temporada, lo que le permitió dejar su trabajo como empleada doméstica y consolidar su técnica al estudiar en España; posteriormente regresó a México con la intención de abrir su propio restaurante de comida mexicana, impulsando su carrera como chef emprendedora.

Honorina – Temporada 2017

En la tercera temporada, Honorina Arroyo fue coronada como campeona, transformando por completo su vida en 2017, abriendo Honorina, El Gran Sabor de Tlaxcala, negocio enfocado en la cocina tradicional con un toque personal.

Ismael “Chino” Zhu Li – Temporada 2018

Ismael “Chino” Zhu Li fue quien se llevó la corona en 2018, al ganar la cuarta temporada, destacándose por su combinación entre sabores mexicanos y asiáticos. Después de su victoria, Ismael abrió su restaurante llamado Yun, especializado en ramen y sushi; además, sigue colaborando como chef invitado en televisión.

Carmen Miranda – MasterChef México: La Revancha 2019

Para la edición especial La Revancha de 2019, en la cual algunos concursantes de otras temporadas regresaron a participar, Carmen Miranda ganó el título y la oportunidad de trabajar posteriormente dentro del restaurante de uno de los jueces; posteriormente se mudó a Francia, en donde siguió explorando la escena gastronómica internacional.

MasterChef Junior y otros ganadores destacados

Dentro de la gran historia de MasterChef, también llegó la edición junior, donde Alana Lliteras ganó la primera versión infantil en 2016 a los 12 años, incursionando desde entonces en el entretenimiento, incluida la conducción en televisión. En 2017 el gran ganador fue Diego Fernández, quien también ha trabajado como conductor en medios digitales y TV.

Ganadores de MasterChef Celebrity México

Dentro de la variante de MasterChef Celebrity México: Generaciones, el gran ganador fue Daniel “Dani” Valle, quien se sumó a la gran lista de ganadores que han tenido el honor de portar el título. Actualmente, se mantiene activo dentro de la conversación digital.

El impacto del título más allá de la cocina

Como es de esperarse, la mayoría de los ganadores de MasterChef México no solo se llevaron el reconocimiento de ser el mejor, sino la oportunidad de transformar su vida personal y profesional. Su victoria dentro del programa les permitió abrir puertas dentro del mundo culinario y mediático.