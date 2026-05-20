Antonio y Leslie se ponen los guantes de box y reviven el caos de MasterChef 24/7

Durante la selección del chef de la noche en MasterChef 24/7, Antonio y Leslie recordaron los momentos más intensos y comentados de las últimas 24 horas dentro de la competencia. Además, ambos decidieron ponerse los guantes de box para experimentar en carne propia la dificultad del reto que enfrentaron algunos participantes, generando risas, complicaciones y nuevas opiniones sobre uno de los desafíos más extremos de la temporada.