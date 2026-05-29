¿Tienes problemas con la medición de ingredientes en inglés? Antrax le comparte a María los mejores tips de equivalencias (VIDEO)
La cocinera con mandil negro le compartió a su compañero sus dudas en torno a la medición de ingredientes con utensilios en inglés
Luego de que quedaran definidos todos los cocineros con mandil negro, María le compartió a Antrax sus dudas en torno a la medición de ingredientes con utensilios en inglés. Si tú también tienes problemas con las equivalencias, checa el siguiente video.