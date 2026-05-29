MasterChef 24/7: ¿Hay tensión entre Antrax y Julio? Todo lo que pasó antes del Reto de Salvación podría complicar las cosas

Previo al Reto de Salvación de MasterChef 24/7, la relación entre Antrax y Julio volvió a estar en el centro de la conversación. Ambos participantes compartieron su punto de vista sobre las diferencias que han tenido dentro de la competencia. Mientras la cocina seguía bajo presión, la gran duda era si habían logrado hacer las paces o si las tensiones continuaban presentes.