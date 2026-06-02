Arranca el reto de churros para definir al segundo capitán en MasterChef 24/7

Comenzó el segundo reto de la noche en MasterChef 24/7, una prueba que definirá quién se convertirá en el segundo capitán de la jornada. Los participantes deberán demostrar técnica, creatividad y precisión para elaborar deliciosos churros capaces de impresionar a los Maestros del Fuego. Durante la preparación, los chefs recorrieron las estaciones compartiendo consejos acertados y observaciones importantes para ayudar a los cocineros a perfeccionar sus recetas. Con la presión al máximo, cada detalle podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.