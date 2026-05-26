Arranca el reto por las capitanías en MasterChef 24/7 con lenguado y langosta

El nuevo reto por las capitanías comenzó en MasterChef 24/7 con una prueba llena de presión y técnica culinaria. Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno cocinará lenguado y el otro trabajará con langosta, ingredientes que pondrán a prueba el nivel de cada cocinero. Para aumentar la tensión, los chefs dieron únicamente 30 minutos para completar las preparaciones. En esta primera ronda, el grupo encargado del lenguado buscará conquistar el paladar de los chefs y así ganar las esperadas capitanías dentro de la competencia.

