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Arranca la degustación de chilaquiles entre misterio... ¿Quién ganó la Salvación HOY?

La tensión invade la cocina mientras comienza la degustación de chilaquiles y el misterio por conocer al ganador de la Salvación crece.

En MasterChef 24/7, la degustación de chilaquiles comienza entre nervios, tensión y mucho misterio. Tras un reto lleno de presión, los participantes esperan el veredicto que podría cambiar el rumbo de la competencia. Con el balcón en juego y la Salvación HOY sobre la mesa, todos se hacen la misma pregunta: ¿Quién logró conquistar a los chefs y asegurar su lugar?

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