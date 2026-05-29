Arranca la degustación de chilaquiles entre misterio... ¿Quién ganó la Salvación HOY?

En MasterChef 24/7, la degustación de chilaquiles comienza entre nervios, tensión y mucho misterio. Tras un reto lleno de presión, los participantes esperan el veredicto que podría cambiar el rumbo de la competencia. Con el balcón en juego y la Salvación HOY sobre la mesa, todos se hacen la misma pregunta: ¿Quién logró conquistar a los chefs y asegurar su lugar?