Arturo impone el reto más complicado con esposas en MasterChef 24/7

Gracias a su ventaja dentro de MasterChef 24/7, Arturo seleccionó a dos de sus compañeros para enfrentar un reto completamente inesperado: cocinar esposados. La dinámica pondrá a prueba no solo la técnica culinaria de los participantes, sino también su comunicación, paciencia y capacidad para trabajar en equipo bajo presión. Ahora la gran duda es si lograrán superar este complicado desafío y sacar adelante sus platillos a pesar de las dificultades.

