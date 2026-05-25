Arturo le dedica el Pin a su familia y seres queridos: “Es por ustedes y para ustedes” (VIDEO)
El ganador del reto por el poder del Pin se valió de las cámaras del Mundo MasterChef 24/7 para mandarle un mensaje a sus seres queridos
Luego de un intenso reto, Arturo consiguió el mayor número de votos por parte de sus compañeros, por lo que se quedó con el codiciado Pin y las ventajas que conlleva. Luego de que regresara al Mundo MasterChef 24/7, el cocinero se valió de las cámaras para mandarle un tierno mensaje a su familia y amigos.