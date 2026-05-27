Camila recuerda su historia al iniciar el reto con el equipo amarillo en MasterChef 24/7

El inicio del reto para el equipo amarillo en MasterChef 24/7 estuvo marcado por un momento muy emotivo protagonizado por Camila. La participante recordó varias de las dificultades y experiencias que ha atravesado a lo largo de su vida, asegurando que siempre ha luchado y se ha esforzado para poder llegar hasta la cocina más famosa de México. Entre emociones y presión dentro de la competencia, Camila dejó claro que quiere aprovechar esta oportunidad para demostrar todo su talento culinario.

