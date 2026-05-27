Carmen reflexiona sobre sus valores y cambia su opinión sobre Claudia en MasterChef 24/7

Durante el reto en MasterChef 24/7, Carmen habló sobre los valores que busca mantener dentro de la competencia mientras cocinaba junto al Adrián Herrera. La participante aseguró que quiere ganar y seguir demostrando su talento culinario, pero también reconoció que cambió la percepción que tenía sobre Claudia después de que ella decidiera no revelar lo que vio durante su masterclass. El momento mostró una nueva perspectiva sobre la convivencia y las relaciones entre los cocineros dentro de la universidad culinaria más famosa de México.

