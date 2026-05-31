MasterChef 24/7 | Camila conquista a los Chefs y deja atrás el mandil negro
Los consejos de los Camila fueron clave, pero una salsa destacó por encima de todas las demás.
Durante el reto de las salsas en molcajete, los chefs compartieron recomendaciones rápidas y consejos para ayudar a los participantes a aprovechar al máximo sus ingredientes. Sin embargo, fue Camila quien logró sobresalir con una salsa que conquistó el paladar de los Chefs gracias a su sabor, equilibrio y ejecución. Su preparación fue reconocida como la mejor del reto, permitiéndole subir al balcón y despedirse del mandil negro, asegurando así una semana más dentro de la cocina más famosa de México.