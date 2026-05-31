MasterChef 24/7 | Camila conquista a los Chefs y deja atrás el mandil negro

Durante el reto de las salsas en molcajete, los chefs compartieron recomendaciones rápidas y consejos para ayudar a los participantes a aprovechar al máximo sus ingredientes. Sin embargo, fue Camila quien logró sobresalir con una salsa que conquistó el paladar de los Chefs gracias a su sabor, equilibrio y ejecución. Su preparación fue reconocida como la mejor del reto, permitiéndole subir al balcón y despedirse del mandil negro, asegurando así una semana más dentro de la cocina más famosa de México.