MasterChef 24/7 | ¿Se viene la boda de MasterChef 24/7? Camila revela su historia de amor y recibe un emotivo “sí”

Camila compartió una de las historias más emotivas dentro de MasterChef 24/7 al contar con el alma y el corazón cómo conoció a su novio y la importancia que tiene el amor en su vida. En medio de las emociones que se viven dentro de la cocina más famosa de México, la participante sorprendió al hacer una propuesta de matrimonio a manera simbólica, recibiendo un emotivo “acepto” por parte de Esen Alva. El momento desató sonrisas, aplausos y una pregunta que ya circula entre los seguidores del programa: ¿estaremos viendo el inicio de una futura boda de MasterChef 24/7?