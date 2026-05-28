Carmen cuestiona la decisión de Claudia de no subir al balcón con Lula: “La que empezó nuestro malentendido sí fue ella” (VIDEO)
Tras la decisión de que Pablo y Arturo acompañaran a Claudia en el balcón, Carmen afirma que existen pruebas sobre un compromiso que había hecho antes con Lula
Luego de que Claudia decidiera subir al balcón con Pablo y Arturo tras haber triunfado en la batalla por equipos, Carmen le compartió a Michelle y Daniela que existen pruebas sobre el compromiso que había hecho previamente la capitana del equipo rojo con Lula para que la acompañara y así evitara el reto de eliminación del domingo.