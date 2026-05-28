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Carmen reacciona al mandil negro y los cuestionamientos de la Chef Zahie Téllez: “Siempre prefiero ser amiga” (VIDEO)

Luego de haber recibido un delantal negro en lugar de Michelle, la cocinera compartió su reacción en torno a los señalamientos emitidos por la Chef

Luego de haber recibido un delantal negro, Carmen compartió su reacción en torno a los señalamientos emitidos por la Chef Zahie Téllez en los que cuestionó la amistad entre la cocinera, Michelle y María, pues apuntó que la propuesta de la participante tenía una menor proporción de proteína que la de sus compañeras.

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