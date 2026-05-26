Castigos de Arturo aumentan la tensión en la lucha por la segunda capitanía en MasterChef 24/7

La competencia dentro de MasterChef 24/7 se volvió todavía más intensa cuando comenzaron a aplicarse los castigos impuestos por Arturo. Con segundos en contra y la presión aumentando, el segundo equipo inició oficialmente el reto por la segunda capitanía, enfrentando un desafío donde cualquier error podría costarles muy caro. Los cocineros deberán demostrar rapidez, concentración y gran sazón para intentar conquistar a los chefs y quedarse con una de las ventajas más importantes de la semana.

