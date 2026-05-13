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Checa el detrás de cámaras de la conferencia de prensa de MasterChef 24/7 con Leslie Gallardo y Antonio Betancourt (VIDEO)

Los conductores digitales del reality show compartieron algunos pormenores del importante evento y lo que el público puede esperar del nuevo formato

Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, los conductores digitales de MasterChef 24/7, estuvieron presentes en la conferencia de prensa en la que se revelaron los primeros detalles del nuevo formato del reality show y aquí te presentamos cómo vivieron el detrás de cámaras del importante evento.

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