Checa el detrás de cámaras de la conferencia de prensa de MasterChef 24/7 con Leslie Gallardo y Antonio Betancourt (VIDEO)
Los conductores digitales del reality show compartieron algunos pormenores del importante evento y lo que el público puede esperar del nuevo formato
Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, los conductores digitales de MasterChef 24/7, estuvieron presentes en la conferencia de prensa en la que se revelaron los primeros detalles del nuevo formato del reality show y aquí te presentamos cómo vivieron el detrás de cámaras del importante evento.