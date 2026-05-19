Chicken enciende El Otro Lado de los Realities con todo el drama de MasterChefMx 24/7

MasterChef 24/7 sigue generando tensión, polémicas y momentos inesperados dentro y fuera de la cocina. Ahora, Chicken llegó a #ElOtroLadoDeLosRealities para comentar todo lo más importante que se vive en el reality culinario, desde estrategias y discusiones hasta las actitudes que ya comenzaron a dividir opiniones entre los seguidores del programa y los propios participantes.