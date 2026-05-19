Clase con sabor y dulzura en MasterChef 24/7 junto a Lili Cuéllar

Lili Cuéllar llevó una clase llena de sabor y dulzura a MasterChef 24/7, donde enseñar también significó divertirse. Entre recetas, consejos y mucha convivencia, los cocineros descubrieron que aprender repostería puede ser tan entretenido como delicioso. La maestra del fuego dejó claro que cada lección también se disfruta entre risas y grandes momentos.