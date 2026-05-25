Claudia asegura que dará todo y Arturo promete mostrar su mejor versión

Claudia compartió cómo vivió la experiencia de haber sido una de las últimas participantes en subir al balcón dentro de MasterChef 24/7. La cocinera aseguró que le gusta “morir después de la raya”, dejando claro que piensa luchar hasta el último segundo y echarle muchísimas ganas para mantenerse en la competencia. Por otro lado, Arturo expresó que dentro de la convivencia saldrá su mejor versión como compañero, demostrando que además de cocinar también busca crecer personalmente dentro de la universidad culinaria más famosa de México.

