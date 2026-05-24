MasterChef 24/7 | Claudia demuestra su sazón tras el emotivo mensaje de sus hijos

Luego del conmovedor mensaje que recibió por parte de sus hijos, Claudia tuvo la oportunidad de presentar su platillo ante los Chefs en MasterChef 24/7. El momento se convirtió en una prueba importante para demostrar qué tan buena es su sazón y cómo las emociones también pueden transformarse en inspiración dentro de la cocina. Con nervios y mucha determinación, Claudia buscó conquistar a los chefs con su preparación.

