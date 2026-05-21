“Un sueño": Claudia no podía creer que fuera elegida para ser parte de MasterChef

Claudia se sinceró con Javier y le reveló que cuando recibió la noticia de que había sido elegida para formar parte de MasterChef 24/7 imaginó que se trataba de un engaño. La otiginaria de Ciudad Madero, Tamaulipas, describió que para ella era un “sueño” que no podía creer hasta que estuviera dentro de las instalaciones. De hecho, todavía al llegar al aeropuerto tenía miedo y dudas: “A mi me van a robar, me van a secuestar”, pensó.