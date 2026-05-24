MasterChef 24/7 | Claudia recibe un emotivo mensaje de sus hijos
La participante vivió un momento muy emotivo que le dio fuerza para seguir luchando dentro de la competencia.
En medio de la presión del reto de eliminación en MasterChef 24/7, Claudia recibió un conmovedor mensaje de sus hijos, quienes le recordaron el orgullo y apoyo que sienten por ella. El momento llenó de emoción a la participante, quien aseguró que estas palabras la impulsan a seguir dando lo mejor de sí dentro de la cocina más famosa de México. Con más motivación que nunca, Claudia busca demostrar que tiene todo para continuar en la competencia.