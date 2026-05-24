MasterChef 24/7 | Claudia recibe un emotivo mensaje de sus hijos

En medio de la presión del reto de eliminación en MasterChef 24/7, Claudia recibió un conmovedor mensaje de sus hijos, quienes le recordaron el orgullo y apoyo que sienten por ella. El momento llenó de emoción a la participante, quien aseguró que estas palabras la impulsan a seguir dando lo mejor de sí dentro de la cocina más famosa de México. Con más motivación que nunca, Claudia busca demostrar que tiene todo para continuar en la competencia.

