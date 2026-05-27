Claudia vive momentos de tensión con el equipo rojo al servir a los comensales
Los últimos segundos del reto estuvieron llenos de presión mientras el equipo rojo presentaba sus platillos.
El equipo rojo vivió momentos de mucha tensión en los últimos segundos del reto de MasterChef 24/7 mientras terminaban de servir sus platillos a los comensales. Bajo la dirección de la capitana Claudia, los cocineros intentaron mantener el orden y sacar adelante cada preparación antes de que terminara el tiempo. Después de entregar los platillos, Claudia habló con los comensales sobre la propuesta culinaria de su equipo y comenzó a recibir las primeras impresiones sobre el sabor y la presentación de sus creaciones.