Claudia vive momentos de tensión con el equipo rojo al servir a los comensales

El equipo rojo vivió momentos de mucha tensión en los últimos segundos del reto de MasterChef 24/7 mientras terminaban de servir sus platillos a los comensales. Bajo la dirección de la capitana Claudia, los cocineros intentaron mantener el orden y sacar adelante cada preparación antes de que terminara el tiempo. Después de entregar los platillos, Claudia habló con los comensales sobre la propuesta culinaria de su equipo y comenzó a recibir las primeras impresiones sobre el sabor y la presentación de sus creaciones.

