Claudia y Camila definen estrategia para permanecer en MasterChef 24/7: “Aquí sobrevive el que se adapta” (VIDEO)
Las cocineras que se vieron involucradas en la pelea por la falta de cubiertos limpios intercambiaron opiniones sobre los recientes problemas en el reality show
Luego de unas horas explosivas al interior del Mundo MasterChef 24/7, Claudia y Camila se tomaron un momento para intercambiar opiniones sobre los recientes problemas en el reality show y definir una estrategia para permanecer en la cocina más famosa de México.