MasterChef 24/7 | Desde el balcón, los cocineros apoyan a sus compañeros con mandil negro en MasterChef 24/7

Los cocineros que ya aseguraron su lugar en el balcón coincidieron en que lo mejor dentro de MasterChef24/7 es equivocarse siendo uno mismo y mantenerse fiel a su esencia durante la competencia. Aunque ahora observan el reto desde una posición más tranquila, dejaron claro que están listos para apoyar y motivar a sus compañeros que continúan cocinando con el mandil negro. Desde el balcón, las muestras de respaldo y compañerismo se hicieron presentes mientras la presión sigue aumentando en la cocina más famosa de México.