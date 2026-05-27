Los chefs aconsejan a los equipos para mejorar sus platillos en MasterChef 24/7

En pleno reto por equipos de MasterChef 24/7, el Adrián Herrera habló con el equipo amarillo sobre las diferencias y ajustes que podrían ayudar a mejorar su platillo antes de presentarlo a los comensales. Mientras tanto, la Zahie Téllez se acercó al equipo azul para revisar su avance y dar recomendaciones importantes en medio de la presión del reto. Los consejos de los chefs podrían marcar la diferencia en una prueba donde cada detalle cuenta.