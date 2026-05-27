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Los chefs aconsejan a los equipos para mejorar sus platillos en MasterChef 24/7

El Chef Adrián y la Chef Zahie compartieron observaciones clave durante el intenso reto por equipos.

En pleno reto por equipos de MasterChef 24/7, el Adrián Herrera habló con el equipo amarillo sobre las diferencias y ajustes que podrían ayudar a mejorar su platillo antes de presentarlo a los comensales. Mientras tanto, la Zahie Téllez se acercó al equipo azul para revisar su avance y dar recomendaciones importantes en medio de la presión del reto. Los consejos de los chefs podrían marcar la diferencia en una prueba donde cada detalle cuenta.

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