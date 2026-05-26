Comienza el reto del primer grupo en MasterChef 24/7 con intensa carrera al mercado

El primer grupo arrancó oficialmente el reto en MasterChef 24/7 y la presión se sintió desde el primer segundo. Los participantes corrieron rápidamente al mercado para conseguir todos los ingredientes necesarios con el objetivo de preparar un delicioso pescado que lograra impresionar a los chefs. Aplicando los aprendizajes y consejos de los Maestros del Fuego, los cocineros buscarán demostrar su técnica, sazón y creatividad en una prueba que podría cambiar el rumbo de la competencia.

